Allatta al seno la figlia a bordo piscina e viene allontanata dal bagnino

“Sono stata allontanata dal bordo della piscina perché allattavo. Per quale motivo? Alla mia domanda l’assistente bagnanti ha risposto che era per non urtare la sensibilità di persone di altra fede”.

Maria Anna Di Iorio, 32enne professionista piacentina, è mamma di una piccola di un anno. La stessa che aveva attaccata al seno quando, sabato pomeriggio, sul bordo della piscina per i piccoli del Polisportivo di Piacenza, si è sentita rivolgere un invito che ha ritenuto più che sgradevole, e cioè di appartarsi altrove.

“Proprio non me l’aspettavo – spiega al telefono la mamma – io che ho sempre allattato al seno mia figlia ovunque. L’ho fatto persino in crociera, all’estero, l’ho fatto in chiesa durante cerimonie, l’ho fatto in treno. La bambina segue un’alimentazione mista, l’allattamento al seno è consigliato dall’Organizzazione mondiale della sanità fino a due anni di età. Dunque, che problema c’è?”

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’ IN EDICOLA