Polisportivo e Farnesiana, ecco gli orari per il nuoto libero in vigore da oggi

Sono entrati in vigore da questa mattina, sabato 5 giugno, gli orari estivi delle piscine scoperte del Polisportivo “Franzanti” e del centro sportivo “Farnesiana”, entrambe in funzione sette giorni su sette.

Il Comune di Piacenza comunica che la struttura di largo Anguissola sarà accessibile per il nuoto libero dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00; mentre l’impianto della Farnesiana sarà accessibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 19.00, il martedì e giovedì dalle 12.00 alle 20.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Per accedere alle due strutture è indispensabile, prima di presentarsi alle biglietterie, effettuare la registrazione tramite la app Activa Piacenza o attraverso il sito della società www.activapiacenza.it.

Il pagamento del biglietto si può effettuare con la app Activa Piacenza o naturalmente all’ingresso delle due piscine.

E’ consigliata la prenotazione, che si può ottenere solo dopo aver effettuato il pagamento.