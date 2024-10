Castel San Giovanni, ladri incappucciati devastano una lavanderia IL VIDEO

Tre ladri incappucciati hanno fatto razzia all’interno di una lavanderia automatica nel centro commerciale Coop di Castel San Giovanni. Il bottino è irrisorio, qualche decina di euro, a fronte però di un danno ingente.

“Per entrare – racconta la titolare della lavanderia self service – hanno forzato la porta di ingresso e poi si sono diretti subito verso la cassa”. Quest’ultima è una sorta di scambiatore in cui si introducono i soldi e in cambio viene dato l’input per azionare le lavatrici. Per razziare le poche manciate di euro i tre incappucciati hanno spaccato due porte e danneggiato la cassa. Dai filmati delle telecamere si vedono tre uomini con cappuccio. Uno sembra fare il palo mentre i restanti due armeggiano attorno alla cassa fintanto che non riescono ad aprirla. Indagano le forze dell’ordine.

