Piazza Cittadella, Sant’Ilario gremito contro il parcheggio: “Non si ascolta la città”

Sant’Ilario gremita ieri sera, 8 ottobre, per discutere del futuro di Piazza Cittadella, a Piacenza. “Tutta la città ne parla” il titolo dell’incontro che ha visto la partecipazione di chi difende il taglio degli alberi e dice no al parcheggio interrato.

“I cittadini vogliono dire la loro su un pezzo di città, ci abbiamo passato ottocento ore nei turni organizzati del presidio da fine agosto, è stata un’azione spontanea, ci siamo ritrovati in persone diverse per estrazione sociale, familiare, per cultura”. Parla così Barbara Gardella, una delle “pasionarie” che hanno tenuto duro in Piazza Cittadella. Dopo Paolo Terdich, residente firmatario dell’esposto di Legambiente, spiega perché si è contrari a un progetto “inutile e anacronistico, sì alla riqualificazione, ma diversa”.

Laura Chiappa (Legambiente) aggiunge: “Vogliamo riprenderci gli spazi pubblici, un’urbanistica partecipata”. Ha espresso il dispiacere delle associazioni per la mancanza della sindaca Katia Tarasconi (una sua effigie è stata accomodata su una poltrona). La proposta di un incontro riservato? “Si impedisce alla città intera di ascoltare, non serve un incontro tecnico, ma politico”. Replica che non c’è un “risveglio tardivo”. L’opposizione affonda le sue origini nel 2004 si esprime in quattro giunte con incontri, segnalazioni, esposti, proposte. “Non si è ascoltata una parte di città che ha lavorato a lungo su una proposta per noi sbagliata. Questo non è uno scontro politico, chi lo pensa si metta il cuore in pace”.

L’articolo di Patrizia Soffientini su Libertà

FOTO DI MAURO DEL PAPA