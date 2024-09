Cittadella, via agli scavi per la palificazione del cantiere. Anche il sit-in prosegue

Sono iniziati gli scavi per le opere di palificazione del cantiere in piazza Cittadella a Piacenza. I lavori, finalizzati alla realizzazione del parcheggio interrato e accompagnati da varie polemiche, giungono dunque a un ulteriore punto di svolta. L’intervento, che per ora raggiunge una profondità di circa 50 centimetri per installare le delimitazioni previste dal progetto, ingloba tutta l’area di fronte a palazzo Farnese, fino al “confine” con piazza Casali.

Gli operai starebbero scavando con una particolare attenzione a non rovinare i 15 cedri e tigli presenti in piazza, in seguito all’ordinanza del tribunale di Piacenza che, dopo il ricorso presentato da Legambiente, esorta la ditta concessionaria Piacenza Parcheggi proprio ad “evitare di rimuovere o danneggiare le alberature”.

Nel frattempo, il presidio degli attivisti ambientalisti prosegue senza sosta, fino a tarda sera, con la raccolta firme contro il parcheggio interrato e il conseguente abbattimento delle piante.