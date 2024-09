“Contro il taglio degli alberi e il parcheggio”: lunedì sit-in davanti al Comune

“La protesta contro il taglio degli alberi in piazza Cittadella non si ferma e la voce dei 15 alberi destinati ad essere tagliati, a causa del progetto di parcheggio interrato, arriva all’attenzione del consiglio comunale”. Lo scrivono le associazioni e i comitati del presidio di piazza Cittadella annunciando che “lunedì 16 settembre, alla ripresa dei lavori consigliari, dopo l’estate, i cittadini che da oltre 18 giorni animano e gestiscono h24 il Presidio in Piazza Cittadella organizzano, in rappresentanza dei 11 tigli e 4 cedri che voce non hanno, un Sit-In autorizzato”.

scopo della manifestazione

L’obiettivo della manifestazione è rappresentare ai consiglieri comunali ed alla Giunta la necessità di dare ascolto ai cittadini, sia piacentini che della provincia e oltre, contrari all’abbattimento ed al progetto di parcheggio interrato in Piazza Cittadella, che, si legge ancora nel comunicato, “trasformerebbe la piazza in un’isola di calore e traffico e metterebbe a rischio la salvaguardia del substrato archeologico presente sotto la piazza”.

le firme raccolte

Ad oggi le firme raccolte sulla piattaforma Change.org sono oltre 26mila e le firme cartacee in corso di raccolta al presidio e presso i tanti esercizi commerciali che hanno accolto le firme sono migliaia.

il sit-it

L’appuntamento con gli alberi e il sit-in – appoggiato da Archistorica, Fate, Italia Nostra, Laboratorio Popolare della Cultura ed arte, Legambiente, Comitato Parco Pertite – è lunedì 16 settembre alle 14.45 in piazzetta Mercanti, davanti al Comune, e continuerà fino alle 16.30.

“Tutti i cittadini sensibili al diritto alla salute e all’ambiente sono invitati” conclude il comunicato dei cittadini del presidio di Piazza Cittadella.