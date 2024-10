Cortemaggiore e la comunità indiana piangono la morte di Simran: “Siamo sconvolti”

C’è incredulità e smarrimento: Simran Kumar è morta a soli 14 anni. Con i genitori, di origine indiana, e i due fratelli più piccoli si erano da poco trasferiti nel centro abitato di Cortemaggiore, prima abitavano nella zona rurale magiostrina. Nel tessuto socio-aggregativo del paese, Simran era però ben inserita. Per anni ha frequentato il doposcuola, servizio comunale affidato alla Fondazione La Ricerca. Tre volte a settimana, per un paio d’ore, la ragazzina partecipava alle proposte dello spazio formativo educativo. Lì aveva creato i suoi legami. In quell’ambiente aveva trovato amici e adulti di riferimento rispetto a mamma e papà.

Non praticava attività sportiva, ma aveva due passioni: la cucina e il ballo. La notizia della tragica morte di Simran ha toccato da vicino anche i ragazzi del centro aggregativo, altro servizio educativo pomeridiano, promosso dal Comune. “Sono rimasti disorientati – spiegano le educatrici – nei prossimi giorni dovremo sicuramente affrontare e gestire l’impatto emotivo che ha scatenato questo tremendo episodio”.

Un episodio che colpisce non solo la comunità indiana locale e piacentina, ma l’umanità intera. “Pur non conoscendo personalmente la famiglia, considero questa ragazza una cittadina dell’Italia, più che dell’India – dichiara Raman Deep Dharam, consigliere comunale, il primo di origine indiana ad essere stato eletto. – Dispiace enormemente. Una vita così giovane è una perdita generazionale per tutto il paese”.

“Siamo sconvolti – commenta il sindaco Luigi Merli. – A nome di tutta l’amministrazione esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. La comunità indiana nel nostro territorio è numerosa, formata da tante brave persone che si sono nel tempo ben inserite nel tessuto sociale e lavorativo, dimostrando il loro valore e costruendo legami di profonda amicizia. Sono notizie che non si vorrebbe mai ricevere. Certamente come istituzioni siamo tutti chiamati a riflettere ancora una volta sull’importanza del potenziare la sicurezza”.

Il cordoglio della Provincia di Piacenza

La presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli esprime “Sincero e profondo cordoglio per il tragico incidente nel quale ha perso la vita Simran Kumar, quattordicenne studentessa del Raineri-Marcora. Come presidente della Provincia, e come mamma, condivido il tremendo dolore per quanto accaduto e ringrazio chi è intervenuto sul posto per fare il possibile. Insieme a tutto il Consiglio Provinciale formulo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e al personale della scuola, convinta che la sicurezza di ragazze e ragazzi, dentro e fuori dalle aule, sia un valore irrinunciabile”.