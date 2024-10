Dalle mura antiche all’ultima locomotiva: porte aperte nel Polo di mantenimento Nord

Dalle antiche mura rinascimentali all’ultima locomotiva che percorreva i binari urbani a Piacenza nel Novecento. Oggi, 12 ottobre, il Polo di mantenimento pesante Nord in viale Malta ha aperto le porte al pubblico in occasione delle “Giornate Fai d’autunno”. Questo luogo, solitamente inaccessibile, sarà visitabile anche domani, 13 ottobre, grazie all’iniziativa dell’associazione. Le visite guidate permettono di esplorare uno dei principali centri di manutenzione dei mezzi pesanti dell’esercito italiano, fondato nel 1906 come arsenale militare.

Il Polo ha ricoperto un ruolo cruciale per la riparazione e manutenzione di veicoli e attrezzature militari, specialmente durante i conflitti mondiali e negli anni successivi. Oggi, conserva ancora il fascino delle sue strutture industriali storiche.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: