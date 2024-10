Droga e coltelli in tasca, denunciati due giovani a Fiorenzuola e Castello

Nei giorni scorsi due pattuglie dei Carabinieri, in differenti momenti, hanno sottoposto a controllo due giovani risultati sospetti agli occhi dei militari.

Nel primo caso, un giovane è stato fermato dall’equipaggio del Radiomobile a Fiorenzuola seduto su una panchina di un piccolo parco cittadino. Lo strano comportamento e l’atteggiamento del ragazzo che appariva sempre più agitato e che oltretutto essendo residente a Piacenza non sapeva giustificare la sua presenza in quel luogo hanno condotto i militari ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama lunga 22 cm e con quasi 4 grammi di hashish.

Nell’altro episodio, un 19enne residente a Piacenza, è stato notato dalla pattuglia dei carabinieri di Castel San Giovanni in tardissima serata aggirarsi a piedi nei pressi della stazione ferroviaria di quel centro e sorpreso con in tasca un coltello a serramanico di 21 cm e di un involucro di cellophane che conteneva oltre 2 grammi di hashish, subito sequestrati.

Per questi motivi entrambi i giovani sono stati segnalati quali assuntori di droga alla locale Prefettura e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere alla Procura della Repubblica di Piacenza.