Completamente ubriachi, rubano fusto di birra da una pizzeria: denunciati

Erano reduci da una festa in cui avevano bevuto troppo e per chiudere “in bellezza” la nottata hanno deciso di introdursi nel magazzino di una pizzeria in via IV Novembre, in città, per rubare un fusto di birra da 25 litri.

L’allarme, però, è scattato e sul posto sono giunte le guardie giurate e i carabinieri, che hanno fermato all’alba di oggi, 30 dicembre, due giovani di 23 e 19 anni, entrambi residenti in città, disoccupati e incensurati. Sono stati denunciati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza per furto aggravato in concorso e sanzionati per ubriachezza.

I due giovani hanno ammesso il furto, spiegandolo come una goliardata fatta da ubriachi.

I carabinieri intervenuti, durante il sopralluogo del magazzino effettuato insieme al proprietario della pizzeria, hanno accertato che non era stato portato via nient’altro.

