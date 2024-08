Deruba un uomo ma viene tradito da sigaretta e videocamera

Tradito da una sigaretta che si era appena acceso è stato riconosciuto e successivamente portato in Questura e ne è uscito con una denuncia per ricettazione. Tutto era cominciato quando nel tardo pomeriggio di martedì, un senegalese che aveva fatto spese in un centro commerciale alla periferia della città, ha raggiunto la sua auto ed ha scoperto di non avere più il portafoglio con la sua carta di credito. L’uomo ha subito fatto denuncia e la polizia ha potuto risalire ad un acquisto di un pacchetto di sigarette del presunto ladro con la carta di credito rubata. Il momento dell’acquisto era stato filmato da una videocamera a circuito interno del negoziante.

Il filmato è stato mostrato dalla polizia al senegalese che lì, per lì non ha riconosciuto colui che se ne andava in giro a far spese con la sua carta di credito. Lo ha però incontrato il giorno seguente in via Scalabrini e grazie al filmato che aveva visto lo ha riconosciuto, ha telefonato al 113. Sul posto è accorsa una pattuglia della volante, il cui equipaggio ha fermato il marocchino che si è difeso dicendo: “non ho rubato io il portafoglio”, una giustificazione che ha appesantito la sua posizione, passando da una possibile denuncia di furto a una più grave denuncia di ricettazione.

L’articolo di Ermanno Mariani su Libertà