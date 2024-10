Il pedagogista Novara ospite stasera allo “Specchio di Piacenza” su Telelibertà

Nell’appuntamento settimanale de “Lo Specchio di Piacenza”, in onda questa sera alle 20:30 su Telelibertà, il protagonista sarà il pedagogista, autore, counselor e formatore Daniele Novara. Figura di grande rilievo nel panorama educativo e formativo nazionale, Novara è conosciuto soprattutto per il suo approccio innovativo e concreto alla pedagogia. Nel corso della trasmissione, si siederà al centro dello Spazio Rotative, luogo di confronto e riflessione, per un’intervista condotta da Nicoletta Bracchi, ideatrice del format televisivo.

Durante la puntata, Bracchi esplorerà il percorso professionale e personale di Novara, a partire dalle radici della sua carriera fino ad arrivare alle sfide educative che caratterizzano il mondo contemporaneo. In particolare, si discuterà del suo ultimo libro, intitolato “Non sarò la tua copia. Liberarsi dai pesi dell’infanzia per costruire la vita che desideriamo”, un’opera in cui l’autore analizza le dinamiche familiari e personali che possono influenzare la crescita individuale.

Fondatore nel 1989 del Centro Psico-pedagogico di Piacenza, Novara è un punto di riferimento per chi si occupa di educazione e relazioni umane. La sua attività spazia dai corsi di formazione per insegnanti e genitori fino ai laboratori rivolti ai bambini, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per gestire conflitti, educare alla responsabilità e promuovere una crescita armoniosa.