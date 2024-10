L’asino e il cane sul dorso, due uomini pellegrini dalla Francia sulla via Francigena

Due uomini e due animali, in pellegrinaggio sulla via Francigena, tra Piacenza e Fiorenzuola, passando per la provinciale che collega Carpaneto a San Protaso. Ha destato curiosità il passaggio, in questi giorni, di Brice e Ludovic, due pellegrini arrivati dalla Francia, per la presenza di un asinello al loro seguito. L’asinello a sua volta portava sul dorso un cagnolino.

Brice è un frate francescano e proprio come San Francesco ha molto a cuore gli animali. Li ha quindi portati con sé nel suo cammino, partito dal cuore della Francia. Prima di raggiungere Roma, farà tappa ad Assisi dove visiterà i luoghi del santo. Il suo abbigliamento ‘parla’: veste un saio, porta un crocifisso al collo, un altro appeso allo zaino e un terzo attaccato alla soma dell’asino. Anche l’altro camminatore, Ludovic, viene dalla Francia, ma da Boulogne sur Mer che si trova al Nord. I due non sono partiti insieme, ma si sono incontrati lungo il cammino e – complici la stessa lingua e la comune fede cattolica – hanno scelto di condividere alcune tappe del pellegrinaggio.

Nella mattinata di domenica sono stati avvistati a Carpaneto, poi a Fiorenzuola e a Chiaravalle di Alseno. Oggi, lunedì, hanno raggiunto borgo San Donnino cioè Fidenza.

L’articolo di Donata Meneghelli su Libertà