Compagna maltrattata, arrestato nordafricano 43enne senza fissa dimora

Un nordafricano di 43 anni, attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine con il supporto delle Volanti.

L’uomo era destinatario della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di maltrattamenti commessi in danno della compagna nel periodo di convivenza fino al mese di luglio 2024. Il 43enne in più occasioni si era reso irreperibile rendendo vane le ricerche effettuate nei posti ritenuti abitualmente frequentati.

Nella giornata di martedì 15 ottobre è stato rintracciato e arrestato. Lo straniero è stato quindi accompagnato presso la Questura di Piacenza per essere identificato e, dopo le formalità di rito, condotto alle Novate.

CONTROLLI ANTISPACCIO

Nella stessa giornata le volanti della Questura di Piacenza, unitamente ad operatori del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna e all’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato una serie di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone adiacenti gli Istituti Scolastici cittadini, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

I controlli si sono concentrati in via IV Novembre, data la presenza di vari comprensori scolastici, in Piazza Cittadella/Palazzo Farnese e, in tarda mattinata, presso il campus del comprensorio scolastico presente in strada Agazzana.

L’attività ha consentito di rinvenire a terra nei pressi del palazzo Cheope, alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrata a carico di ignoti, inoltre “Elly”, il cane antidroga delle Fiamme Gialle, ha segnalato alcuni soggetti che potevano detenere o aver detenuto della sostanza stupefacente; soggetti che sono stati identificati e controllati, con esito negativo.