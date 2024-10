Timori a San Lazzaro: “Quelle antenne preoccuopano, servono nuove verifiche”

“Quell’antenna frigge. Quel rumore lo si sente di sera arrivare dal palo posizionato in cima all’albergo davanti a casa”. Le parole di Simona Veggetti, residente in uno dei palazzi a meno di cento metri dall’antenna che compare sul tetto dell’hotel nei pressi di casa sua, esprimono le preoccupazioni di diversi abitanti del quartiere di San Lazzaro, che vivono vicino all’impianto della telefonia. Una preoccupazione cresciuta negli ultimi tempi per due motivi. “La prima – dice – è il fatto che quell’antenna è stata ulteriormente potenziata. Un po’ di timore quindi c’è, anche perché nel nostro palazzo abitano parecchi bambini. In secondo luogo, ne è sorta una molto più alta a pochi metri dalla scuola elementare di San Lazzaro. Mi sembra davvero troppo”. Le antenne sono infatti due, cento passi separano l’una dall’altra. La seconda, alla quale fa riferimento Veggetti, è alta 34 metri e posizionata vicino alla palestra di via Cavaglieri.

L’antenna, naturalmente, per essere posta in quel luogo ha incassato il parere favorevole di Arpae e Ausl. Rispetta dunque la normativa nazionale, fra l’altro tra le più severe d’Europa. Nulla è da eccepire, quindi, se non per la vicinanza alla scuola. “Quello che chiediamo – riprende Veggetti, dando voce a diversi abitanti della zona – è che Arpae compia nuovi rilevamenti e verifiche tecniche per poter essere sicuri che non vi sia alcun pericolo”.