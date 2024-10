Telefoni muti, i sindaci della montagna chiamano “a rapporto” la Telecom

Per trovare una soluzione ai disservizi causati dalla rete Telefonica Telecom in Val d’Arda, Valchero, Valtrebbia e Valnure, si sono rese necessarie le vie istituzionali.

Negli ultimi due giorni, alcune reti della Val d’Arda sembra abbiano ripreso a funzionare, dopo più di dieci giorni, ma la reazione dei cittadini è di totale sfiducia: si attende il prossimo guasto, complici le allerte meteo in vista.

Dopo l’interrogazione al Ministro delle Imprese da parte della senatrice Elena Murelli, sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Vernasca Gianluigi Molinari, che ha più volte provato a parlare con un tecnico, con un operatore o con un responsabile della società. Senza successo, vista l’odissea che si apre nei tentativi compiuti: le maree di e-mail, call center, richiami e ticket richiesti. Ne consegue la decisione dei sindaci dell’Unione di interpellare direttamente Telecom, per capire come l’azienda intenda muoversi in futuro.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ