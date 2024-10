Giovane scavalca la ringhiera del ponte sul Po, bodybuilder lo salva

“Hey bro.. ma cosa stai facendo??!!!”. M., bodybuilder piacentino, non ci ha pensato un attimo. Ha mollato il monopattino e si è fiondato su un ragazzino che stava scavalcando la ringhiera del ponte stradale per gettarsi in Po, probabilmente nel tentativo di farla finita.

Non solo l’ha salvato “dalla cazz.. che stava facendo” per usare le parole dell’eroe. Ma qualche minuto dopo ha postato su Instagram alcune stories, direttamente dal ponte, in cui con modi spicci e risoluti invita i giovani a vivere la vita e, semmai, a risolvere i problemi in altro modo.

Il fatto è accaduto ieri, 18 ottobre, intorno alle 17 sul ponte che collega la sponda piacentina da quella lodigiana e subito dopo il salvataggio il ragazzino, 19 anni, è stato portato al pronto soccorso per le cure.

“Stavo andando con il monopattino verso la palestra racconta il bodybuilder – quando a un certo punto con la coda dell’occhio ho visto un giovane senza scarpe che si stava avvicinando alla ringhiera della pista ciclabile. Ho subito pensato il peggio e gli ho gridato “Hey bro (brother, fratello, ndr) che c… stai facendo?”.

L’articolo di Marcello Pollastri su Libertà