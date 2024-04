Tamponamento sul ponte di Po, quattro auto coinvolte e tre feriti trasferiti in ospedale

Tamponamento a catena lungo il ponte sul fiume Po tra Piacenza e San Rocco. Quattro le auto coinvolte che, per cause ancora da definire, si sono scontrate dopo le cinque di questa mattina, sabato 20 aprile.

Tre feriti

In totale sono tre i feriti soccorsi dagli operatori del 118, nessuno dei quali in pericolo di vita. Due automobilisti hanno riportato lievi contusioni. Più gravi le condizioni del terzo.

Lungo la Statale 9 è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza per la messa in sicurezza del tratto stradale. Il traffico è stato bloccato durante i soccorsi per poi ripartire senza troppi disagi. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Guglielmo da Saliceto.