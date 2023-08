“Pista ciclabile indecorosa sul ponte del Po, soprattutto nel tratto piacentino”

“Quella pista ciclabile è indecorosa lungo tutto il percorso, ma il peggio lo si incontra sul versante piacentino”. Margherita Santi, residente di San Rocco al Porto, dove lavora, per le sue commissioni sale in bicicletta e attraverso la ciclabile sul ponte del Po si sposta dal primo paesino lombardo al di là del fiume fino a Piacenza. È un’assidua frequentatrice di quella pista che, dice, fa “stringere il cuore tanto è male curata”.

Prima di imputare colpe alle amministrazioni di Piacenza e di San Rocco, Santi premette però che il degrado è a suo avviso da ascrivere in primo luogo al comportamento dei cittadini. “Siamo noi che non abbiamo cura dei luoghi che frequentiamo” dice innanzitutto. Poi mette in fila un campionario di brutture, ampio e articolato: illuminazione carente o che non funziona, oppure che fa luce soltanto a intermittenza, la staccionata in parte rotta, tombini intasati, vetri ovunque, bottiglie lasciate a bordo strada, sporcizia e addirittura i resti di un prosciutto disossato.

