L’ex di Aurora era stato sospeso per due mesi a scuola per minacce a una prof

Sospeso per due mesi da scuola per aver puntato un taglierino, o secondo altre testimonianze un paio di forbici, contro una professoressa. Un episodio che aveva visto protagonista il quindicenne accusato di aver spinto oltre la ringhiera di un terrazzo all’ottavo piano di un condominio di via IV Novembre la tredicenne Aurora, che nella caduta ha perduto la vita. La tragedia è avvenuta il 25 ottobre e il quindicenne, che si è sempre detto completamente innocente, era stato sospeso. Il fatto delle presunte minacce (il condizionale è d’obbligo perché su quanto accaduto accertamenti sono ancora in corso) non era stato sottovalutato dalla scuola e il ragazzo per quanto sarebbe accaduto era stato segnalato agli organi competenti. E proprio su questo episodio intendono fare luce i carabinieri del Nucleo investigativo, guidati dal maggiore Michele Mezzetti. Dell’episodio non era stata sporta denuncia e lo studente era stato sospeso senza obbligo di frequenza per due mesi.