Aurora è tornata a Piacenza: domani addio in Duomo, proclamato il lutto cittadino

Non si ferma l’ondata di dolore e commozione per la tragica morte di Aurora Tila, la studentessa 13enne per la cui morte – avvenuta in tragiche circostanze lo scorso 25 ottobre – è attualmente detenuto nel carcere minorile di Bologna un 15enne.

La salma ha fatto ritorno questa mattina, 4 novembre, a Piacenza. Domani alle 15 in Duomo saranno celebrati i funerali presieduti dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto.

LUTTO CITTADINO A PIACENZA

Bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali e negli edifici pubblici a partire dalla mattinata di domani, martedì 5 novembre, e lutto cittadino dalle 15 alle 16,30 in occasione dei funerali di Aurora Tila.

Un raccoglimento sancito dall’ordinanza che la sindaca Katia Tarasconi ha firmato questa mattina proclamando il lutto in concomitanza con la celebrazione delle esequie in Cattedrale.

Il provvedimento invita inoltre ad osservare, nella giornata dei funerali, un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici, richiamando l’osservanza del cordoglio anche da parte di attività commerciali e pubblici esercizi.

Non dovranno essere attuate iniziative o comportamenti che, sottolinea la sindaca Tarasconi, contrastino “con il senso di un lutto sincero e profondo, che ciascuno di noi sente come proprio”. “Ringrazio sin d’ora – prosegue – tutte le persone che vorranno rendere omaggio ad Aurora esprimendo, con vicinanza e con rispetto, il dolore che in questi giorni ci unisce, così come le diverse realtà che, ciascuna nel proprio ruolo, permetteranno che questo momento di dolore sia partecipato da tutta la città proteggendo e onorando il ricordo di una giovane vita”.

Aurora, per oggi e domani fino a poco prima dei funerali sarà nella camera ardente allestita alla Porta del Cielo, in Strada Gragnana. Stamattina il viaggio di ritorno a Piacenza da Pavia – dove è stata eseguita l’autopsia – insieme alla mamma Morena. Con lei anche don Paolo Capra, parroco di San Giovanni in Canale, Santa Brigida e Santa Teresa. Nel 2021 Aurora aveva ricevuto i sacramenti della comunione e della santa cresima nella parrocchia di San Giovanni in Canale, allora presieduta da don Riccardo Lisoni (tra i religiosi che domani concelebreranno la cerimonia assieme al vescovo Adriano). La richiesta dei familiari riguardo all’incontro pubblico di domani in Cattedrale è all’insegna della sobrietà.

Il colore preferito di Aurora, in questi brevi 13 anni di vita, è stato il rosso. È per questo che i fiori che domani l’accompagneranno per l’ultimo saluto saranno rossi. Rose rosse, in particolare, insieme a fiori bianchi.

La tragica vicenda ha ricevuto un clamore mediatico enorme. Domani in Cattedrale è stato fatto sapere che non entreranno telecamere.