Aurora, venerdì una manifestazione in piazza Duomo per ricordarla

Non si ferma l’ondata di commozione che ha travolto Piacenza per la morte della 13enne Aurora Tila. Un migliaio le persone che ieri, 5 novembre, hanno partecipato ai funerali celebrati in Duomo dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto.

Venerdì 8 novembre è in programma una manifestazione per Aurora. L’appuntamento, organizzato da R-esisto collettivo femminista, partirà alle 18 da piazza Duomo.