Elezioni regionali in Emilia Romagna: diretta di Telelibertà dalle 18.30

Telelibertà si prepara a un’altra mini-maratona elettorale. Dalle 18.30 alle 20.00 di lunedì 18 novembre potrete seguire sul canale 76 e in streaming sul sito www.liberta.it la diretta dello spoglio relativo alle consultazioni regionali.

L’emittente locale seguirà in tempo reale l’andamento del voto, con aggiornamenti continui, percentuali in diretta e le prime reazioni dai protagonisti della tornata elettorale. Dallo studio di via Benedettine, i giornalisti di Telelibertà saranno in collegamento con le sedi dei partiti, dove verranno raccolte le dichiarazioni dei principali esponenti politici e dei candidati.

L’emittente prevede anche collegamenti telefonici per garantire una copertura capillare e tempestiva di tutti gli sviluppi. Un’ampia squadra di giornalisti e tecnici sarà a lavoro per offrire una fotografia completa e puntuale dell’esito del voto. Come sempre, la diretta permetterà di vivere in tempo reale l’atmosfera di attesa e di tensione che accompagna ogni elezione.

Dopo la diretta elettorale la programmazione di Telelibertà proseguirà come di consueto: alle 20.00 andrà in onda Spazio Impresa e alle 20.30 Zona Calcio, con approfondimenti su economia e sport. Il telegiornale, come ogni sera, tornerà alle 23.00 per fornire ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi post-elettorali.