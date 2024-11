Sciopero generale di Cgil e Uil: servizi a rischio anche a Piacenza

Anche le categorie di Piacenza prenderanno parte allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per venerdì 29 novembre contro la legge di Bilancio 2024. La manifestazione regionale si terrà a Bologna, con il concentramento alle 9 a Porta Lame e il corteo che arriverà in Piazza Maggiore alle 10.30 per i comizi finali, dove interverrà il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini.

“La manovra non offre risposte a lavoratori e pensionati, e la protesta è necessaria”, spiegano Ivo Bussacchini, segretario della Cgil di Piacenza, e Francesco Bighi, coordinatore della Uil. Secondo Cgil e Uil, il governo ha varato una manovra che “inaugura sette anni di austerità, i cui costi ricadranno esclusivamente su lavoratori e pensionati. Non è uno sciopero politico, ma uno sciopero di merito. Nella manovra non c’è nulla per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione”, si legge in una nota congiunta. Da Piacenza partiranno diversi pullman per facilitare la partecipazione, con fermate in vari punti della provincia.

SANITA’ E TRASPORTI

Anche i servizi pubblici locali saranno interessati dallo sciopero. L’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato che nella giornata del 29 novembre saranno garantiti i servizi minimi essenziali, nel rispetto della normativa vigente.

L’adesione allo sciopero da parte del personale Seta potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: possibili astensioni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Servizio extraurbano: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

RACCOLTA RIFIUTI

Nell’intera giornata di venerdì 29 novembre, in occasione dello sciopero generale indetto dalle segreterie nazionali di alcune delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti i servizi aziendali – con particolare riferimento a quelli del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti e ai Centri di Raccolta –potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza.