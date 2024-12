Qualità della vita: Piacenza scende al 33esimo posto in classifica. Bergamo prima

Bergamo è prima nella classifica pubblicata dal Sole 24 ore dedicata alla qualità della vita. Seguono Trento e Bolzano. Nella top 10 trionfa il Nord-Est mentre le grandi città, al netto di Bologna (9ª), scendono di diverse posizioni. A chiudere la classifica è Reggio Calabria.

Piacenza si posiziona quest’anno al 33esimo posto su 107 province, lo scorso anno era 26esima.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Piacenza si posiziona al 19esimo posto nella classifica “Ricchezza e consumi” dove perde otto posizioni, 46esima in discesa nell’indicatore “Giustizia e sicurezza”.

La performance migliore è quella legata al saldo migratorio totale (seconda in classifica), ovvero la differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei cancellati dai registri anagrafici per il trasferimento di residenza, è invece 102esima per l’indice del clima, ovvero la media dei punteggi in base a 10 parametri climatici.

In aggiornamento