Mascherine anti-Covid vendute e mai consegnate: imprenditori processo

Quando nell’inverno del 2020 scoppiò la pandemia, trovare mascherine era tutt’altro che semplice. Se per quelle chirurgiche si faceva fatica, nelle primissime fasi della diffusione del virus le FFP2 erano quasi introvabili. Ne avrebbero approfittato due persone, titolari di una società con sede a Piacenza, che il 28 febbraio del 2020 misero in vendita le mascherine, consegnandone soltanto una parte, pur tenendo l’intera cifra pagata da una farmacia di Torino: circa 1.600 euro. Sono accusati di truffa un 62enne residente in provincia di Bergamo e un 53enne.

Il processo nei loro confronti si è aperto ieri, 16 dicembre. Ma il giudice ha subito fissato una nuova udienza per il 19 maggio del 2025, dato che il 53enne risulta irreperibile. Sono quindi state disposte ricerche nella speranza di rintracciarlo. I due imputati erano titolari di una società piacentina che, a quanto pare, non aveva nulla a che fare con i presidi medici.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ