Tre amici di Castel San Giovanni ricordano lo tsunami: “Vivi per miracolo”

“Eravamo ragazzi senza troppi pensieri e quell’esperienza ci ha cambiati”. Gabriele Zambianchi, Ezio Mulini e Marco Bollati vent’anni fa, il 26 dicembre del 2004, erano in una località turistica vicino a Phuket, in Thailandia, quando lo tsunami che devastò il Sud Est Asiatico travolse vite, abitazioni e tutto quanto incontrò sulla sua strada. Loro, che erano partiti da Castel San Giovanni per trascorrere il Natale al caldo, si salvarono, ma quelle immagini di morte e distruzione se le sono portate dentro e ogni anno, il 26 dicembre, è come rivivere quei giorni.

Inizialmente i tre ventenni di Castel San Giovanni furono dati per dispersi. “Noi tre – raccontano – siamo stati fortunati perché come siamo partiti siamo riusciti a tornare. Altri hanno perso la vita, oppure hanno perso amici, familiari”. “All’epoca eravamo ragazzi senza troppi pensieri, quell’esperienza ha cambiato il modo di vedere le cose”.

L’articolo di Mariangela Milani su Libertà