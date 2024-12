Meno vino a tavola con il nuovo codice, ristoratori: “Ci siamo dotati di alcol test”

Il nuovo Codice della strada non toglie solo punti dalla patente, ma anche bottiglie di vino dalla tavola. Ristoratori e gestori di enoteche sono preoccupati quanto la loro stessa clientela per le nuove normative entrate in vigore il 14 dicembre che prevedono, tra le altre cose, che il limite massimo di tasso alcolemico consentito sia di 0,5 grammi per litro di sangue, che scende a zero per i conducenti professionali e per i neopatentati.

piacenza: sanzioni codice della strada

Così, chi viene fermato con un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l adesso può aspettarsi una multa tra 573 e 2.170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l scatta l’ammenda tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Chi va oltre 1,5g/l ha davanti una multa tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Tutte le violazioni comportano la decurtazione di 10 punti dalla patente e, in caso di recidiva, le sanzioni aumentano di un terzo.

CALO CONSUMO DI ALCOLICI A PIACENZA

La conseguenza è stata, già nelle feste natalizie, un calo del consumo di alcolici in bar e ristoranti, ma il peggio si registrerà da gennaio in poi. Cristian Lertora presidente di Fiepet Piacenza spiga: “È inevitabile che gli avventori siano spaventati e abbiano scelto la strada della prudenza. Passata la preoccupazione iniziale in molti si sono già organizzati come accade in altri Paesi europei. In una compagnia, una persona a turno, si sacrifica e non tocca un goccio di alcol”.

Ristoratori e baristi stanno già cercando di trovare soluzioni per mitigare l’impatto di queste nuove norme. Come dotarsi di un alcol test per i clienti – anche se ciò significa affrontare nuove spese. Vincenzo Licari dell’Enoteca del Corso spiega che già da tempo ha dotato il locale di un alcol test e i clienti chiedono di sottoporsi all’esame per mettersi alla guida dell’auto in sicurezza.