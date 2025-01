Trenitalia, in arrivo otto nuovi convogli in Emilia Romagna nel 2025

Cento nuovi treni regionali nel 2025, per un investimento economico di 850 milioni di euro e oltre 430 milioni di viaggiatori stimati. In cifre, il 2025 per il Regionale di Trenitalia “si apre all’insegna della crescita in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane” si legge nella nota.

In Emilia-Romagna, dove opera la società Trenitalia Tper (70% Trenitalia 30% Tper), nel 2025 sono attesi otto nuovi convogli regionali. Si tratta dell’ultima tranche di 12 convogli elettrici monopiano di cui 10 acquistati grazie a fondi del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, fondi Pnrr e fondi da bilancio regionale e due dal socio Tper. Il Regionale di Trenitalia Tper conta già oggi su una flotta quasi totalmente elettrica e rinnovata al 90%, percentuale che salirà al 100% entro la fine del 2026. Quella dell’Emilia-Romagna è una delle flotte più giovani d’Italia con 94 convogli regionali di ultima generazione già in servizio, acquistati con un investimento di circa 830 milioni euro, cui si aggiungono altri 26 moderni convogli monopiano.

novità del 2025

Tra le principali novità in vigore dal mese di gennaio, l’indennizzo automatico per coloro che hanno acquistato il Biglietto Digitale Regionale: in caso di ritardo del treno, i passeggeri riceveranno automaticamente – senza dover fare alcun tipo di richiesta – l’indennizzo da ritardo entro 30 giorni.

Nel 2024 sono stati 415 milioni i passeggeri del Regionale, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente. Circa il 45% del totale dei passeggeri ha scelto il Regionale per motivi di svago e turismo.