Scontri tra ultras di Juventus e Torino, perquisizioni anche a Piacenza

Perquisizioni anche a Piacenza nell’operazione condotta all’alba di oggi, 9 gennaio, dalla Digos per gli scontri tra ultras juventini e granata avvenuti a Torino lo scorso novembre, alla vigilia del derby d’andata.

Ventitré persone sono state denunciate per rissa, travisamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere, con l’emissione di 73 Daspo e la chiusura di due sedi ultras della Juventus. Sequestrato un arsenale di bombe carta, razzi, manganelli telescopici e altri strumenti potenzialmente usati per nuovi disordini. Parte del materiale è stato trovato in un bar di Moncalieri. L’operazione, che ha coinvolto anche Asti, Novara, Alessandria, Pavia, Savona, Varese e Piacenza, ha un obiettivo preventivo in vista del derby di ritorno in programma sabato alle 18.