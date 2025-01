La “Malo” a un fondo francoamericano. Svolta a sorpresa per i 23 dipendenti

La Malo di Borgonovo, sinonimo di cachemire e maglieria di lusso, da decenni in viale Enrico Fermi numero 6, è stata acquisita a sorpresa per l’ottantacinque per cento da un fondo francoamericano. La notizia è stata comunicata al sindacato nei giorni scorsi, durante una videoconferenza durata mezz’ora e che era stata richiesta con preoccupazione da alcuni mesi, in vista cioè della scadenza della cassa integrazione ordinaria per ventitré dipendenti fissata al 15 dicembre.

Sottolinea Marco Efori, da aprile segretario della Filctem-Cgil: “Ci è stato detto che questa società opera nell’alta moda e che vorrebbe fare della Malo la sua punta di diamante, lasciando a Borgonovo la produzione”.

La nuova proprietà deve ora capire quali professionalità inserire in organico per una ripartenza in linea con le intenzioni annunciate, che prevederebbero investimenti e possibilità di incremento occupazionale. Di certo ora si apre una fase di transizione: “La Malo è ancora sinonimo di Made in Italy“, precisa Efori. “Ora abbiamo tirato un sospiro di sollievo rispetto alle nubi di dicembre, ma aspettiamo con ansia i prossimi sviluppi. Ci è stato prospettato un rilancio, e in questo confidiamo”.

La rsu dell’azienda Antonella Garuti, presente all’incontro con i nuovi vertici aziendali, spiega che, intanto, la cassa integrazione non è stata rinnovata, proprio perché si confida nella ripartenza per tutti: “Nel 2022 i rappresentanti del fondo francoamericano vennero in visita alla Malo. Pensammo finisse lì, perché non arrivò nessuna notizia dopo. Invece prima di Natale la svolta”. L’ennesima per Malo, passata in pochi anni dagli italiani, ai russi, alle aste, alle proteste arrivate fino in via Montenapoleone a Milano, e ad altro ancora, in una vicenda travagliata per la quale a marzo è previsto un nuovo incontro – questa volta di persona – con chi ha acquisito l’azienda. Lì si saprà di più.

