Maria Gabriella Lusi lascia Le Novate, andrà al carcere di Padova

Quasi sei anni, è questo il tempo trascorso da Maria Gabriella Lusi alla guida della Casa Circondariale Le Novate di Piacenza. La direttrice ha reso noto che l’11 febbraio sarà il suo ultimo giorno qui, dopo si trasferirà alla Casa di Reclusione di Padova.

Sono molti i momenti delicati che la direttrice ha dovuto affrontare, fra tutti la gestione del carcere durante la pandemia da Covid-19. Sono stanti tanti, però, i progetti di reinserimento dei detenuti nella società, di cui Lusi va particolarmente fiera:

“Spero di aver seminato un’idea del carcere come risorsa e non come peso per il territorio. Il carcere è impegnato per una società migliore. Un carcere che sia davvero aperto verso il territorio, con attenzione e non con superficialità”.

E in questo periodo la direttrice del carcere ha avuto anche modo di sviluppare un legame forte con la città: “Sono una cittadina piacentina e rimarrò tale. Piacenza mi lascia la forza di un sistema, di una rete. I piacentini, seppure con calma, si avvicinano e rimangono vicino a te per supportarti”.