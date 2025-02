Toto Sanremo per la finale, piacentini indecisi tra Cristicchi, Giorgia e Corsi

Chi vince Sanremo 2025? Stasera, 15 febbraio, si chiude la 75esima edizione del Festival della canzone italiana e c’è grande attesa, come ogni anno, per conoscere il nome di chi si aggiudicherà il prestigioso premio. L’evento inizia alle 20.40 e si concluderà intorno all’una di notte, sarà trasmesso su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

Carlo Conti, padrone di casa, sarà accompagnato da due co-conduttori: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. A poche ore dalla finalissima impazza il totovincitore che vede tra i favoriti Giorgia, Olly, Fedez e Cristicchi.

Ma quali sono le preferenze dei piacentini?

GUARDA LE INTERVISTE REALIZZATE DA MARZIA FOLETTI