Covid, Bertolaso tra rabbia e ricordo: “La Lombardia fu abbandonata”

“La Regione Lombardia è stata abbandonata a sé stessa durante la pandemia da Covid-19”. Con queste parole forti, l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aperto il suo intervento durante l’evento “Tra memoria e futuro – A cinque anni dal Covid”, che si è tenuto nella serata di martedì 18 febbraio nella Sala Teatrale Giuseppe Vezzulli del Polo Fieristico di Codogno. Bertolaso ha descritto una situazione drammatica, con ospedali saturi e un costante aumento dei casi, anche nelle province meno colpite. Il virus avanzava inesorabile, mettendo in ginocchio il sistema sanitario. Medici e infermieri, spesso contagiati, continuavano a lottare, mentre i pronto soccorso si trasformavano in scenari di disperazione. Nel suo intervento, Bertolaso ha sottolineato il senso di abbandono vissuto dalla Lombardia, evidenziando come la Regione sia stata lasciata completamente sola nella gestione della crisi.

L’ARTICOLO DI FEDERICA BARBAROTTO SU LIBERTA’