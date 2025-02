Papa ricoverato, mercoledì sera recita del rosario in Santa Maria di Campagna

Anche la Diocesi di Piacenza-Bobbio si stringe attorno a papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli, pregando per la sua salute. Le parrocchie in questi giorni si sono già mobilitate, domani, mercoledì 26 febbraio, alle 20.45 è in programma la recita comunitaria del rosario nella basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza.

In un comunicato inviato ai sacerdoti, il vicario generale don Giuseppe Basini rilancia le parole del cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato: “In questi giorni un’intensa preghiera si eleva al Signore per il Santo Padre Francesco da parte di singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero. L’affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima perché lo sostenga in questo momento di malattia e di prova e lo aiuti a recuperare presto la salute”.

“Anche la nostra Chiesa diocesana da subito – prosegue don Basini – ha elevato al Signore la propria preghiera mossa da sentimenti di viva trepidazione, fiducia e speranza. L’invito ora è quello di dare continuità al cammino di preghiera attraverso le modalità che ogni Comunità pastorale riterrà più opportuna”.

È possibile anche unire la propria preghiera all’adorazione eucaristica che si svolge durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 nella chiesa di San Donnino in largo Battisti a Piacenza accompagnata dalla presenza delle religiose delle Figlie della Chiesa. Si prega per il Papa e per tutti gli ammalati.