La croce giubilare apre la processione d’inizio Quaresima a Piacenza

La croce del Giubileo portata da quattro catecumeni ha aperto ieri sera la processione penitenziale silenziosa guidata dal vescovo Adriano Cevolotto tra la basilica di San Francesco e la cattedrale. E’ l’atto di inizio della Quaresima per la comunità cattolica diocesana che coincide con la suggestiva cerimonia delle Ceneri, durante la quale nove catecumeni verranno iscritti nel “Libro della vita” e riceveranno il battesimo nella notte di Pasqua diventando cristiani. Di questi, la più giovane ha 18 anni, il più grande 41; sono seguiti nella loro formazione dal Servizio per il catecumenato degli adulti guidato dal diacono Matteo dell’Orto insieme alla moglie Michela Cattelli.

Gli appuntamenti della Quaresima proseguono oggi con il ritiro penitenziale per sacerdoti e diaconi nella chiesa di Santa Franca a Piacenza. Da venerdì 21 a domenica 23 marzo esercizi spirituali per adulti al Centro pastorale Bellotta predicati dal sacerdote milanese don Claudio Burgio, cappellano al carcere minorile Beccaria. Lunedì 24 marzo giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri: alle 20.45 nella chiesa di Santa Franca veglia dedicata alla memoria di Annalena Tonelli uccisa in Somalia nel 2003. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo esercizi spirituali dei giovani (dai 18 ai 35 anni) al Seminario vescovile di Bedonia guidati da don Carlo Pagliari. Domenica 6 aprile nelle parrocchie giornata a sostegno delle Missioni diocesane. Sabato 12 aprile giornata giubilare diocesana dei preadolescenti e cresimandi.