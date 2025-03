Piacenza risponde all’appello di Serra: “In piazza Cavalli con la bandiera europea”

Si chiama “Una piazza per l’Europa” è la manifestazione nata su iniziativa del giornalista Michele Serra che si terrà sabato 15 marzo a Roma con l’obiettivo di riaffermare i valori fondanti dell’Unione Europea: pace, libertà e democrazia.

Anche la comunità piacentina ha aderito all’idea dell’intellettuale con casa in Val Tidone. In concomitanza con l’evento romano quindi, dalle 15 di sabato, tutti coloro che condividono gli ideali europei sono chiamati a raccolta in piazza Cavalli per creare uno spazio di confronto e di riflessione sull’importanza dell’unità europea, sottolineando come l’Ue rappresenti un baluardo di diritti e opportunità. L’obiettivo è quello di dimostrare come, anche a livello locale, esista una forte volontà di sostenere e rafforzare il progetto europeo, soprattutto in un momento storico caratterizzato da sfide globali che richiedono risposte comuni e condivise.

“Siamo un gruppo di persone che – come Michele Serra – si sono domandati perché non si organizza una grande manifestazione di cittadini per l’Europa, la sua unità e la sua libertà” affermano in una nota congiunta Emanuele Maffi, Sergio Dagnino e Luigi Gazzola.

“Per un’Europa unita e coraggiosa”

“Non potendo essere a Roma sabato prossimo abbiamo deciso di sostenere comunque l’appello che ci è stato rivolto convinti che in questa fase storica, sempre più drammatica, segnata da guerre e dal pericolo della estensione dei conflitti, dalle violazioni del diritto internazionale e dalla prepotenza di chi ambisce ad impadronirsi delle sorti del mondo, sia necessario rilanciare l’idea di una Europa unita e orgogliosa della propria capacità di rappresentare un modello diverso di democrazia e di convivenza – prosegue la nota -. Condividendo l’iniziativa proposta, per sostenere i valori su cui l’Unione Europea si fonda e contribuire a darle nuovo vigore ci troveremo con i piacentini interessati sabato 15 marzo alle ore 15.30 Piacenza in Piazza Cavalli senza vessilli e bandiere di partito, portando con noi unicamente quella dell’Europa”.

L’obiettivo è di ribadire – anche dalla nostra città, in concomitanza con la manifestazione romana – quanto ci stia a cuore il futuro del progetto europeo e la sua unità in senso federale, e quanto crediamo in un’Europa politica, sociale ed economica, che debba continuare ad assicurare pace, libertà e democrazia promuovendo il benessere dei cittadini e la coesione sociale.