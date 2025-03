Cinque anni dal Covid, a Piacenza si ricordano le vittime della pandemia

Il devastante impatto sulle vita quotidiana dei cittadini, un mondo impaurito e quegli oltre 2mila morti nel 2020 solo nel nostro territorio.

Piacenza non dimentica la tragedia del Covid, a cinque anni di distanza da uno dei periodi più bui di sempre il “Giardino di vita” è stato il teatro dell’omaggio a chi non c’è più nell’anniversario della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia con la cerimonia ufficiale e l’intervento delle istituzioni nel condividere il ricordo dell’emergenza sanitaria.

A prendere la parola, nell’occasione, la sindaca Katia Tarasconi, il prefetto Paolo Ponta, la presidente della Provincia Monica Patelli e il direttore dell’Unità operativa di Presidio unico dell’Azienda Usl Franco Federici.

“Oggi ci ritroviamo insieme per un momento di riflessione e di dolore collettivo – le parole di Tarasconi – per onorare chi non c’è più e per ricordare quanto questa pandemia abbia colpito profondamente la nostra città. È stato un momento drammatico e di grande sofferenza, che ci ha segnato tutti, in cui l’incertezza, lo sgomento e la solitudine sono stati i sentimenti che più abbiamo vissuto. Piacenza, come tante altre città, ha pianto la perdita di tante persone care, e oggi siamo qui per dare voce a questo dolore, per non dimenticare mai i nostri concittadini che ci hanno lasciato”.

Al termine, il momento di preghiera affidato al vescovo monsignor Adriano Cevolotto, affiancato dall’imam Yaseen Thabit e da padre Kliment Mishanj della Chiesa ortodossa macedone.