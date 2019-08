“In viaggio con Adele” apre la seconda settimana del Bobbio Film Festival

La seconda settimana del Bobbio Film Festival incomincia, questa sera, lunedì 5 agosto, alle 21,30 nel Chiostro di San Colombano, con la proiezione di “In viaggio con Adele” film di Alessandro Capitani con Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari. Alla serata interverranno il regista e l’attrice protagonista, appunto la Serraiocco, una delle interpreti più interessanti della sua generazione.

Adele non è una ragazza come le altre, è una ragazza speciale. Niente tabù o inibizioni. Veste con un pigiama rosa e orecchie da coniglio. Ed è sempre con il suo gatto immaginario. In giro sparge post-it, colora il suo mondo, scrive tutto quello che le passa per la testa. Aldo, è un attore teatrale cinico che sta chiudendo la sua carriera sul palcoscenico. L’ improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i sui piani: l’uomo scopre di essere il papà della ragazza.

“È raro – ha commentato Giulia Lucchini, critico del sito www.cinematografo.it – che un’opera prima riesca e soprattutto che riesca a commuovere. Ce l’ha fatta Alessandro Capitani con In viaggio con Adele,una commedia intelligente e delicata sulla diversità. Capitani, vincitore del David di Donatello nel 2016 per il miglior cortometraggio con Bellissima, ci regala una storia che tocca la nostra emotività nel profondo, ma che rimane al tempo stesso leggera”.