Pensieri in quota: la cornice del Trebbia, il monte Armelio e Radiofreccia

Il fiume Trebbia e Perino in un quadro naturale: la cornice del Trebbia si trova a Boioli, sotto la cima del monte Armelio. L’ha realizzata Claudio Azimi che frequenta quelle zone fin da bambino e ci spiega come è nata l’idea della cornice che impazza sui social. Pensieri in quota è il podcast di Nicoletta Marenghi dedicato a luoghi ed emozioni dalle valli piacentine. Editing e sound design Matteo Capra.

LEGGI IL PERCORSO SUL SITO SCOPRIPIACENZA.IT