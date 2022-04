Due musicisti piacentini sul palco di radio Italia live con Elodie

Due musicisti piacentini alla ‘corte’ della meravigliosa Elodie. Loro sono Niccolò Savinelli, polistrumentista, e Riccardo Aguiari, batterista e hanno accompagnato l’artista nell’esecuzione di 10 pezzi per la nuova puntata di #radioitalialive trasmessa venerdì 15 aprile su Radio Italia.

L’esibizione live è andata in scena negli studi di Milano, preceduta da un tour de force al cardiopalma per i due musicisti che hanno fatto prove per dieci ore al giorno, per arrivare pronti e affiatati e accompagnare al meglio Elodie. Una novità, per l’eclettica artista, quella di esibirsi con una band. E potrebbe non essere un caso isolato, perché presto arriverà anche il concertone live di Radio Italia – il 21 maggio a Milano – a cui Elodie porterà vari pezzi. E chissà poi che i ‘nostri’ musicisti non rispuntino sul palco anche in occasione del Summer tour.

Aguiari si è occupato della parte ritmica dei pezzi. Savinelli è stato più che mai versatile: tra basso, sintetizzatore, piano, chitarra per quasi tutti gli arrangiamenti. Due pezzi sono andati in versione chitarra e voce: ‘Coda del Diavolo’ (che è un featuring con Rkomi) e ‘Pensare male’ (un featuring con The Kolors del 2019). Non poteva mancare il “Bagno a mezzanotte”, nuovo singolo di Elodie in vetta alle classifiche dai brani più ascoltati e trasmessi in radio; e poi l’energica ‘Guaranà’, la raffinata ‘Andromeda’, la ballad di ‘Vertigine’, ‘Margarita’ (che Elodie cantava con Marracash).

Per chi volesse riascoltare e rivedere il concerto con i due musicisti piacentini a fianco di Elodie basta accedere al sito di radio Italia.