Il piacentino Riccardo Aguiari, batterista di Elodie: “Sto vivendo un sogno”

Già all’età di due anni si divertiva a suonare piatti e bicchieri con le posate davanti ai genitori. Ora, a 24 anni, si esibisce di fronte a 16mila spettatori.

Stiamo parlando del fiorenzuolano Riccardo Aguiari, che da quest’anno accompagna alla batteria l’affermata cantante Elodie, durante i suoi concerti ed esibizioni in tutta Italia. Tanta energia e una irrefrenabile voglia di diventare un batterista affermato, come il suo idolo Josh Dun dei “Twenty One Pilots”, sono i tratti distintivi di questo giovane ma promettente musicista.

“L’amore per la batteria mi accompagna da sempre. Spinto da questa passione – spiega – ho iniziato a frequentare la scuola di musica e da lì è stato tutto in discesa. Non l’ho mai vissuto come uno sforzo, è stato sempre un percorso automatico e genuino.” Oggi quel bambino che usava le posate come bacchette si esibisce sul palco accanto a Elodie, la cantante che dal talent di “Amici” è arrivata fin sul palco del Festival di Sanremo.

Questa bellissima avventura è nata in una giornata di marzo, quando Riccardo è stato contattato dal proprio manager. “Mi disse che sarei diventato il batterista di Elodie per tutte le date del suo tour 2022 e anche per quelle future. Ovviamente non mi aspettavo una notizia del genere, arrivata tra l’altro in un momento piuttosto vuoto a causa della pandemia. Ci è voluto un po’ di tempo per realizzare tutto questo, sono davvero orgoglioso. Dal momento in cui hanno iniziato a riaprire tutto, dando finalmente il via libera a concerti e tour, tutti gli artisti si sono messi in moto per riuscire ad assemblare i propri show e soprattutto la propria band”.

Riccardo negli ultimi mesi ha già vissuto tanta adrenalina e musica, esibendosi in varie città oltre che in studi televisivi e radiofonici. Il giovane batterista si sta facendo conoscere e apprezzare per il suo talento. Come però ci ha raccontato ha ancora tanto da dare ed è molto concentrato sui propri obiettivi. “Sto puntando in alto, questo è solo l’inizio”.