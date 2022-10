Pensieri in quota al ghiacciaio Fellaria (o quel che resta): l’Islanda in Italia. Podcast

Questa settimana “Pensieri in quota”, il podcast di Liberta.it, ideato dalla giornalista Nicoletta Marenghi, esce dal territorio piacentino per portarci al ghiacciaio Fellaria in Valmalenco, provincia di Sondrio. Testimone del cambiamento climatico, il Fellaria ad ogni stagione si riduce ed è rischio estinzione. Editing e sound design Matteo Capra.

