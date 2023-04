Dopo il grande successo, il volume “Libertà e Piacenza” è ritornato in edicola

Già il giorno dopo la prima pubblicazione, in molte edicole della città il volume dedicato ai 140 anni del quotidiano Libertà era andato letteralmente esaurito.

L’interesse nel corso delle settimane non è scemato, tanto che, assecondando le numerose richieste di edicolanti e cittadini, era stata predisposta tempestivamente una ristampa.

Il libro, curato dalla giornalista Antonella Lenti in sinergia con l’art director Giorgio Milani, è quindi ritornato disponibile in tutte le edicole, sempre al prezzo di 20 euro in abbinamento al quotidiano Libertà: 368 pagine e oltre settecento foto che raccontano la storia della comunità piacentina attraverso la rielaborazione delle notizie pubblicate dal giornale dei piacentini.

