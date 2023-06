Dieci anni di Summertime in Jazz. “L’arte e la musica per valorizzare il territorio”

“L’arte, la musica e la cultura per valorizzare l’intero territorio provinciale”. E’ questo l’obiettivo che per il decimo anno porta avanti il Piacenza Jazz Club attraverso la rassegna itinerante del “Summertime in Jazz” che andrà in scena da venerdì 7 luglio a giovedì 10 agosto. “Ci sono novità per celebrare la cifra tonda dei 10 anni tra cui i concerti organizzarti nel chiostro di Santa Chiara, le escursioni tra le bellezze della Val Trebbia e della Val d’Arda e la conferma dei concerti-degustazioni nelle cantine vinicole del territorio” spiega Gianni Azzali, presidente del Piacenza Jazz Club.

“Un traguardo molto importante per un’iniziativa che ha una ricaduta culturale, artistica e turistica per le nostre vallate – sottolinea il presidente della Provincia Monica Patelli -. Un evento capace di far incontrare le persone in luoghi a volte sottovalutati e poco conosciuti, puntando sull’arte e la bellezza”. Il felice connubio tra la musica suonata e il luogo che la ospita è la cifra caratteristica di “Summertime in Jazz” che consente un’immersione in atmosfere uniche e ricche di fascino in virtù delle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche da cui si è circondati durante l’ascolto. Una vera esperienza a tutto tondo.

Sedici in tutto i concerti, uno in più dello scorso anno. Dodici sono quelli della rassegna principale più altri quattro inseriti nella collaterale “Jazz SummerWine”, in collaborazione con alcune prestigiose cantine del territorio. La più importante novità di quest’anno saranno i tre concerti in Piacenza, nel Chiostro di Santa Chiara. Una bella collaborazione che prende il via con questa edizione è quella con l’associazione de “I Calcaterra” che prevede l’abbinamento di escursioni per conoscere meglio i luoghi che ospitano la rassegna e alcuni concerti.

ESCURSIONI PRE-JAZZ

Esplorare il territorio che ne ospita i concerti è uno degli scopi che si prefigge Summertime in Jazz. Capita spesso che prima di un concerto ci si fermi a mangiare in quel posticino di cui si è sentito parlare ma dove non si ha mai occasione di recarsi, oppure di prenotare la visita al castello, alla rocca, alla chiesa, al monumento o al borgo. Capita anche spesso di fare una passeggiata per conoscere qualcosa in più di quel luogo dal punto di vista naturalistico. Quest’anno ci sarà modo di farlo in maniera organizzata grazie alla proposta di due escursioni programmate prima dei concerti a cura dei Calcaterra, un gruppo di guide ambientali escursionistiche, amanti del trekking e della natura. Due gli appuntamenti pensati insieme a loro: una classicissima della Val Trebbia alla scoperta della Pietra Perduca e Parcellara e una tra la Cantina Visconti e Vigoleno. Si tratta di escursioni alla portata di tutti che creeranno i giusti presupposti per godere ancora meglio della musica che si ascolterà all’arrivo.

Le guide consigliano un vestiario comodo e adeguato, cappellino, scarponcini o pedule con suola scolpita (le scarpe da ginnastica sono sconsigliate) e un litro d’acqua. Verrà mantenuta un’andatura adeguata a tutti i partecipanti, non si tratta di una gara sportiva, ma è necessaria comunque una buona forma fisica e certa abitudine alla camminata in montagna. Le escursioni sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione.

BIGLIETTI E PREVENDITE

Tutti i concerti della rassegna principale sono a ingresso gratuito, tranne quelli di Karima del 10 luglio e di GeGé Telesforo il 28 luglio, le cui prevendite sono già iniziate al costo di 15 euro per gli interi e 13 euro per i ridotti (under 20, over 65 e soci del Piacenza Jazz Club). I biglietti per questi due concerti si possono acquistare presso la segreteria del Piacenza Jazz Club il sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30, oppure tranquillamente online sul sito di Vivaticket.