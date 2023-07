Summertime in Jazz: il 20 luglio Fabrizio Bosso arriva a Vernasca

Cinque dei concerti di Summertime in Jazz si concentrano nella settimana dal 18 al 22 luglio, in alcuni dei luoghi più belli di Val Trebbia e Val d’Arda. Si preannuncia denso di emozioni fin dal titolo “Il cielo è pieno di stelle”, così poetico e quanto mai indovinato, il concerto che giovedì 20 luglio alle 21.30 vedrà il ritorno all’Antica Pieve di Vernasca – grazie alla collaborazione con il Comune – del duo composto da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte in omaggio alla musica del grande Pino Daniele, da sempre un imprescindibile punto di riferimento per entrambi i musicisti. Nel corso della serata ci sarà spazio per le immortali “Je so’ pazzo”, “Quanno chiove”, “Se mi vuoi”, “A me me piace o’ blues” ma anche per altre un po’ meno note come “Mal di te” o “Sicily”, il brano composto con Chick Corea, per farsi accompagnare ancora una volta dalle note del cantautore napoletano.

Sabato 22 luglio sempre alle 21.30 si raggiungerà una delle quote più alte con il trio degli Accordi Disaccordi che si esibirà nel comune dell’Alta Val d’Arda di Morfasso, che si trova a un’altitudine di 631 metri sul livello del mare. Il trio più che una scoperta ormai è una felice conferma del loro livello di bravura che si rinnova ad ogni concerto. Con la loro musica ad alto tasso di coinvolgimento che combina influenze jazz swing, blues e della tradizione mantenendo un legame con la loro matrice gypsy-jazz, hanno ottenuto un successo internazionale che li ha portati a esibirsi nei teatri di tutto il mondo. Anche questo concerto è reso possibile dalla collaborazione con il Comune e la Proloco del paese ospitante.

Oltre che grazie al coinvolgimento dei comuni e delle Proloco coinvolte di volta in volta, Summertime in Jazz è resa possibile soprattutto grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna. Si fregia inoltre del patrocinio della Provincia di Piacenza. L’ingresso a questi due concerti è gratuito senza possibilità di prenotazione del posto.

Venerdì 21 luglio si terrà anche il primo concerto della rassegna nella rassegna, cioè “Jazz SummerWine”, ovvero quando il buon vino e la buona musica si incontrano per un connubio capace di esaltarne i rispettivi pregi. Il programma della serata si articolerà in più momenti. Alle 18.00 davanti alla Cantina Visconti di Vigoleno partirà un’escursione insieme a Valentina Fontanive che porterà in un percorso affascinante nel Parco dello Stirone e del Piacenziano fino al borgo di Vigoleno, adatto a tutti della durata di un paio d’ore. Al termine prevista una cena al sacco sul prato. A seguire alle ore 21.30 ci sarà il concerto-degustazione presso la Cantina Visconti. Protagonista della serata sarà Georgia Ciavatta con il suo Storytelling Trio che vedrà la cantante affiancata da Daniele Tortora alla chitarra e Alex Carreri al contrabbasso.

Tutte le info in tempo reale su www.summertimejazz.it oppure sui social, la pagina www.facebook/piacenzajazzfest, il profilo Twitter www.twitter/pcjazzclub attraverso l’hashtag #SummertimeInJazz o su Instagram con il profilo del Piacenza Jazz Club.