Tra rap e incubi scolastici: in arrivo il podcast “BrothClass” della 3C di Caorso

Un podcast è stato realizzato dagli alunni della classe 3C della scuola media “Buonarroti” di Caorso, si chiama “BrothClass” e verrà pubblicato anche sul sito Liberta.it.

IL PODCAST DEL LABORATORIO “BROTHCLASS”

Dopo la pubblicazione di prova interna alla scuola, per celebrare lo scorso 13 febbraio la Giornata internazionale della radio 2024, vede ufficialmente la luce il progetto “BrothClass”, articolato laboratorio scolastico che ha per protagonista la classe 3C della scuola media “Buonarroti” di Caorso (as 2023/24), dedicato alla realizzazione di un podcast che verrà pubblicato anche sul sito www.liberta.it

La classe presenta il trailer “Qualcosa che non quadra”, un’originale introduzione all’esperienza che racconta i “misteriosi” retroscena del progetto. Infine, si attende la vera e propria puntata pilota che gli ascoltatori troveranno in questi giorni “nell’uovo di Pasqua”. Un podcast di media lunghezza che promette di presentare “La scuola al contrario”: che effetto farà?

ASCOLTA IL TRAILER “BROTHCLASS”

Va detto che i ragazzi avevano già affrontato una sorta di “riscaldamento”, realizzando nelle scorse settimane una sigla originale per il loro podcast, un breve brano rap con due differenti arrangiamenti musicali. Si possono ascoltare sul portale Soundcloud https://soundcloud.com/brothclass

IL PROGETTO

Il podcast è realizzato dagli studenti della 3C seguiti, guidati e “prodotti” dal giornalista di Libertà, Pietro Corvi, con i professori Antonella Lommi ed Emanuele Pasquali, la collaborazione del dirigente scolastico Gianluca Freda, della docente Sara Manzoni e del personale scolastico; il progetto nasce da un’idea della referente scolastica per i progetti Unesco, Florinda Calì.