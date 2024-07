Musica e letteratura rock: incontri e concerto nel comune di Alta Val Tidone

Tre appuntamenti da non perdere per il gran ritorno della rassegna “Rock around the Book”, la manifestazione dedicata all’abbraccio tra musica e letteratura rock promossa dal Comune di Alta Val Tidone in collaborazione e con la direzione artistica di Gianni Fuso Nerini e Antonio Bacciocchi.

“Siamo alla quarta edizione di una rassegna – sottolinea il sindaco Franco Albertini – che si sta imponendo per la sua originalità di unire la grande musica agli scritti letterari che vi girano intorno e per le capacità indubbie e le conoscenze di Gianni e Antonio che ringrazio per avermi voluto sottoporre questa idea qualche anno fa e per continuare a stupire per la grande vitalità. Inoltre, quello che inorgoglisce maggiormente è che riusciamo a portare questi eventi di qualità anche in centri non tra i più grandi del nostro comune, che rispondono sempre con tanto entusiasmo e passione”.

GLI APPUNTAMENTI

Il primo appuntamento, dal titolo “Le donne nella musica italiana – Storie, cantautrici, interpreti, autrici”, è in programma venerdì 26 luglio a Genepreto (Comune di Alta Val Tidone) sul Piazzale della Chiesa alle ore 21 e vedrà protagonisti Paolo Jachia (docente e scrittore), Francesco Paracchini (direttore de L’Isola che non c’era) e gli interventi musicali di Laura B.

Sarà un incontro pensato per disegnare il percorso artistico della donna nella grande canzone italiana. Musica e parole si intrecceranno attraverso un repertorio che racconterà di come è cambiato il modo di interpretare, di scrivere, nel mondo femminile dagli anni Sessanta ad oggi. Tra gli altri, troveranno spazio brani di Mina, Mia Martini, Gianna Nannini, Cristina Donà, Patty Pravo, Loredana Bertè, Carmen Consoli, Giuni Russo, Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, canzoni presentate in versione semi-acustica dal duo di Laura B.

Si intitolerà invece “Britannica – La rinascita musicale inglese degli anni ’90: dal Brit Pop al Plastic di Milano. Storia di un lungo viaggio colorato” il secondo appuntamento, in calendario lunedì 12 agosto a Cicogni (Comune di Alta Val Tidone). Partendo come spunto dal bellissimo ed esauriente testo “Britannica” edito qualche anno fa da Vololibero, Enrico “Dj Henry” Lazzeri – moderatore ed anchorman sarà Nicola “Molecola” Maffi – proporrà un’analisi ed un dibattito sulla rinascita culturale della musica inglese negli anni ‘90, intrecciandolola con l’aspetto sociologico e legandola a fenomeni del passato molto importanti come la British Invasion o il Punk, che hanno dato all’Inghilterra un ruolo centrale nello sviluppo della musica giovanile e dell’industria musicale che attorno ad essa ruota. Interessante poi sarà comprendere come il Britpop abbia influenzato l’altra grande ultima ondata generazionale che fu il movimento Indie a partire dal quale nacque una serata decisiva come il London Loves al Plastic. A seguire Dj set UK Beat anni 60-Soul-Funk-Brit Pop anni 90

Chiusura in grande stile sabato 31 agosto a Caminata (Comune di Alta Val Tidone): in Piazza del Popolo, alle ore 21, la serata dal titolo “Sotto il cielo di Rino – Testi, curiosità, musica e storie per ripercorrere la vita e la carriera di Rino Gaetano”. A racconti e aneddoti di Paolo Jachia (docente e scrittore) e Francesco Paracchini (direttore de L’Isola che non c’era) si affiancheranno gli interventi musicali di Roberto Garioni.

“Saranno tre incontri significativi e a cui tengo particolarmente – evidenzia Gianni Fuso Nerini – che toccano temi, tendenze e personaggi di assoluto valore nel panorama musicale internazionale. Abbiamo concentrato quest’anno la rassegna in tre incontri che toccheranno alcune delle piazze più caratteristiche del Comune di Alta Val Tidone, che ringrazio insieme ad Antonio Bacciocchi per il prezioso sostegno all’iniziativa”.