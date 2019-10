Viabilità, mercato, sport: dalla Regione 282mila euro per tre Comuni

Ammontano a oltre 282mila euro i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per la provincia di Piacenza, destinati a tre progetti di altrettanti piccoli comuni.

I fondi fanno parte di un finanziamento complessivo di quasi tre milioni di euro per progetti dei piccoli comuni regionali di riqualificazione degli spazi urbani, strade, centri polivalenti e per il volontariato, piste ciclabili e sport.

In particolare sono previsti 100 mila euro di contributi sia per la viabilità a Vernasca e altrettanti per l’area destinata al mercato dell’Alta Valtidone, mentre oltre 82 mila euro contribuiranno al completamento degli interventi sugli impianti sportivi di Ferriere.