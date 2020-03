Galvani nominata vicepresidente della Provincia

Paola Galvani, assessore comunale a Rottofreno, è stata nominata vicepresidente della Provincia di Piacenza. Sostituisce Valentina Stragliati (Lega) eletta consigliera regionale.

La scelta dell’esponente “azzurra” ha fatto esultare Forza Italia. Il commissario provinciale Gabriele Girometta è stato tra i primi a fare gli auguri di buon lavoro all’esponente del partito fondato da Silvio Berlusconi.

“Esprimo vivissime congratulazioni a Paola per la nomina a vicepresidente della Provincia, carica assolutamente meritata per la grande esperienza e le capacità amministrative dimostrate sia come amministratore dell’ente provinciale, sia come assessore del Comune di Rottofreno a guida di Raffaele Veneziani. Il presidente Patrizia Barbieri, senza nulla togliere a tutti gli altri colleghi di Paola, ha scelto la strada della competenza e della dedizione al servizio del cittadino che ha sempre mosso l’azzurra nella sua attività amministrativa, caratteristiche fondanti dei valori di Forza Italia a cui ella appartiene”.

“Ricordo – prosegue il commissario – che tutti gli amministratori della Provincia svolgono la loro attività a titolo completamente gratuito dopo la riforma su questo ente voluta nel 2014 dall’allora legge che andrebbe abolita per ridare nuove risorse e competenze per un organo molto importante e in certi contesti vitale per i Comuni del territorio”, conclude Girometta.